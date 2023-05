Jovem que seria funcionário de garimpo é morto a tiros dentro de carro em Ourilândia do Norte

​Um homem, identificado como Ronilson Ferreira Dourado, de 25 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta sexta-feira (19), na avenida das Nações, no centro da cidade de Ourilândia do Norte, no sul do Pará. Os disparos atingiram a cabeça do rapaz, segundo a polícia. Ele seria funcionário de um garimpo da região.

Segundo informações de testemunhas repassadas à polícia, a vítima dirigia um carro preto, quando foi alvejada por ocupantes de uma caminhonete. Os assassinos fugiram, sem deixar pistas. Não há informações se eles roubaram algum pertence do jovem. A motivação para o crime está sendo investigada pela Polícia Civil do Pará.

Ronilson chegou a ser socorrido ainda com vida para um hospital da cidade, mas não resistiu e morreu logo depois de chegar à unidade. Dezenas de curiosos se aproximaram do local do crime e tentavam entender o ocorrido. Nas redes sociais, internautas lamentaram a morte de Ronilson e sugeriram que seu assassinato foi motivado por assuntos “pessoais”, que não foram detalhados nem confirmados por nenhuma fonte oficial.

Somente as investigações da Polícia Civil vão poder esclarecer o que motivou o crime. Não foi divulgado se a vítima vinha sofrendo ameaças ou se já tinha passagem pela polícia.

Informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.