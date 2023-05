Motociclista é morto a tiros em Rondon do Pará

Ronaldo de Oliveira Moraes foi morto a tiros, na madrugada deste sábado (20), em Rondon do Pará, região sudeste do Estado. Ele estava conduzindo uma motocicleta Honda Biz pela Rua Marechal Rondon, centro da cidade, quando foi atacado pelos suspeitos, que ainda não foram identificados, próximo de uma conveniência de bebidas. Com informações do Correio de Carajás.

Por volta das 4h, moradores da área informaram o ocorrido à Polícia Civil. No palco do crime os policiais encontraram diversos projéteis deflagrados. Para a polícia, o crime pode ter tem ligação com facções criminosas.

A PC segue em buscas de pistas e um inquérito policial deverá ser instaurado para que testemunhas sejam ouvidas com o intuito de se esclarecer quem são os autores do crime, assim como a motivação.

O corpo de Ronaldo foi removido ao Instituto Médico Legal de Marabá por uma equipe de perícia científica, onde será submetido a exame de necropsia. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.