Motorista de caminhonete morre após capotar e colidir contra barranco em Rondon do Pará

Um sinistro de trânsito envolvendo uma caminhonete Chevrolet S10 terminou com a morte de um motorista, na tarde desta quinta-feira (11), em Rondon do Pará, no sudeste do Estado. A vítima foi identificada apenas como Nilton capotou várias vezes o veículo que dirigia em uma curva da Estrada do Pitinga, zona rural da cidade, antes de se chocar contra um barranco e parar no meio da via. As informações são do Portal da Cidade Tucuruí.

Nilton era de Jacundá, também no sudeste do Pará, e filho de um antigo morador de lá chamado de “Santo Branco”. Segundo relatos de testemunhas, o veículo capotou várias vezes antes de se chocar contra um barranco e parar no meio da estrada. A princípio, a suspeita é de que ele tenha perdido o controle do automóvel.

Apesar de ter sido socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Municipal Maria Cecília de Oliveira, em Jacundá, Nilton não resistiu aos graves ferimentos. Ele sofreu diversas fraturas e perdeu muito sangue no acidente.

A comunidade da cidade onde a vítima nasceu lamentou a perda de Nilton, que deixou sua marca na cidade e era muito querido pelos moradores. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.