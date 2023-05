Sargento da PM morre em acidente de trânsito na Augusto Montenegro

Um sargento da Polícia Militar morreu, na manhã desta quarta-feira (10), após colidir com um ciclista na Avenida Augusto Montenegro, próximo ao Comando de Policiamento da Capital II, em Icoaraci, distrito de Belém. O nome do policial não será informado, por enquanto, pois seus familiares ainda não sabem do acidente.

O agente de segurança pública estava a serviço, junto com outros dois policiais. Ele e os demais PMs estavam em diligências para cumprir mandados de busca e apreensão.

De acordo com testemunhas, o policial estava de capacete e usava todos os equipamentos de segurança no momento do acidente. Ele teria batido em uma mureta do BRT da Avenida e faleceu na hora.

O corpo do PM já foi removido do local e o ciclista foi levado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que, na manhã desta quarta-feira (10), agentes de trânsito estão orientando os condutores na avenida Augusto Montenegro, na pista do sentido Icoaraci, em frente ao Departamento Geral de Operações da Polícia Militar.

Segundo informações colhidas no local, ocorreu um sinistro de trânsito entre um ciclista e um motociclista da Polícia Militar. O motociclista veio a óbito e aguarda o IML para efetuar a remoção. Já o ciclista foi socorrido pelo Samu.

A Semob também informou que o "trânsito não sofreu prejuízo no perímetro e que para garantir a segurança viária e a fluidez na avenida, os agentes de trânsito desviaram o tráfego para a pista do BRT", enquanto aguardavam a remoção do corpo pelo IML".

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Seccional Urbana de Icoaraci. A vítima não resistiu aos ferimentos. O ciclista foi levado para uma unidade de saúde e será encaminhado para a Seccional para os procedimentos cabíveis.