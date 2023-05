Mulher morre após comer bombons que ganhou de aniversário; polícia investiga envenenamento

Uma mulher identificada como Lindaci Viegas Batista de Carvalho, de 54 anos, morreu após comer bombons que ganhou como presente no dia do aniversário, no último sábado (20), no Rio de Janeiro. A Polícia Civil investiga se a vítima foi envenenada após o médico-legista ter informado, de forma não oficial, que encontrou indícios de chumbinho no corpo.

Segundo os familiares, a vítima recebeu uma ligação, no sábado, com a informação de que um motoboy estava a caminho para realizar uma entrega. Ao se deparar com o presente, Lindaci passou a ligar para parentes e amigos para descobrir o remetente, pois o embrulho não tinha identificação. Ela chegou a comentar sobre o receio em comer os chocolates “porque eles poderiam estar envenenados”, pois ela vinha recebendo ameaças nas redes sociais.

Uma das pessoas contatadas por Lindaci foi o ex-marido, que afirmou que ele havia enviado os bombons, o que levou a vítima a comê-los. Ela, então, começou a passar mal, entortanto os braços e revirando os olhos, segundo a irmã, Lenice Batista. Lindaci foi socorrida por policiais militares que passavam no local e chegou a ser levada ao Hospital do Andaraí, mas já chegou morta.

Os chocolates foram apreendidos para análise. A 20ª DP de Vila Isabel aguarda o laudo oficial do IML com a causa da morte para dar continuidade às investigações. O enterro ocorreu na última segunda-feira (22) no cemitério do Catumbi.

A família afirmou que, após a vítima passar mal, o ex-marido disse que não enviou nenhum bombom à ela e que apenas fez uma brincadeira com a vítima no momento da ligação.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor executivo digital de OLiberal.com, Carlos Fellip