Polícia indicia madrasta acusada de envenenar os dois enteados

Nesta quinta-feira (07), os inquéritos que investigam o envenenamento dos irmãos Bruno, de 16 anos, e Fernanda Carvalho, de 22, devem ser concluídos pela Polícia Civil do Rio. Cíntia Mariano, madrasta dos dois, é acusada pelos crimes. As informações são do Extra, divulgadas pelo portal Metrópoles.

Segundo investigações da polícia, há indícios de que Cíntia envenenou Fernanda no dia 15 de março, mas só levantou suspeitas quando Bruno foi intoxicado, em 15 de maio. A jovem morreu após quase duas semanas internada no hospital. Já Bruno, sobreviveu.

O delegado Flávio Rodrigues, titular da 33ª DP (Realengo), afirmou ao Extra que pedirá a conversão da prisão temporária de Cíntia em preventiva. Ela está presa desde o dia 20 de maio.

VEJA MAIS

“Em quase dois meses de investigações, pudemos demonstrar, por meio de provas testemunhais e técnicas, indícios de autoria e materialidade em ambos os procedimentos”, disse o delegado. “Concluímos que a madrasta colocou veneno nas comidas dos dois enteados em sua residência por ciúmes que mantinha do pai dos jovens, não querendo dividir com eles a atenção de seu companheiro, e o fez justamente para os eliminar do convívio familiar”, completou.

De acordo com o Extra, investigações do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) no celular da acusada apontam que Cíntia pesquisou na internet “como apagar conversas de WhatsApp” no dia 27 de abril.

Em uma conversa no aplicativo de mensagens, a madrasta fala para o irmão, Wesley: “veio almoçar aqui e foi envenenado. Uma desgraça está acontecendo aqui”, disse, no dia seguinte à internação do menino. “Mas, como assim? Se ele comeu aí. Onde ele está?”, pergunta o homem de volta.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).