Suspeita de envenenar enteados também ofereceu a comida para mãe dos jovens

Na última sexta-feira (22/05), no Rio de Janeiro, Cíntia Mariano Dias Cabral foi presa por suspeita de ter envenenado os enteados Fernanda Carvalho, de 22 anos, e Bruno, de 16 anos. De acordo com investigações e conversas obtidas pela TV Globo, o alimento adulterado com chumbinho que foi usado para intoxicar os jovens também foi oferecido para a mãe deles, Jane Carvalho.

Cíntia teria ofertado um prato com o feijão envenenado à ex-mulher de seu marido alguns dias após a morte de Fernanda, até então atribuída a causas naturais. No diálogo divulgado, a suspeita teria dito: “Tem feijão fresquinho. Tem que comer, Jane”.

VEJA MAIS

Bruno foi internado no último dia 17, após almoçar na casa da madrasta. O jovem manifestou os mesmos sintomas que a irmã antes de morrer. Por conta das coincidências, a polícia passou a investigar o caso.

Cíntia Mariano teve prisão temporária decretada pela Justiça. De acordo com declarações de um de seus filhos, ela teria confessado os dois crimes logo depois da intoxicação e internamento de Bruno. Ainda na declaração, o filho da suspeita contou que Cíntia alegou ter feito tudo isso “por amor” ao companheiro, pai das vítimas.

(*Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)