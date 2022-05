Madrasta presa por envenenar enteados foi contratada há 12 anos para fazer transporte escolar

Presa na última sexta-feira (20) acusada de envenenar a comida do enteado, Cíntia Mariano Dias Cabral conheceu o jovem há 12 anos, quando foi contratada pela mãe do rapaz, a empresária Jane Carvalho, para fazer transporte escolar. Na ocasião, o menino tinha apenas 4 anos e Jane e o ex-marido ainda mantinham um relacionamento.

"É duro pensar que, de certa forma, fui eu que coloquei essa monstra na nossa família. Ela entrou na minha vida porque eu contratei", lamentou Jane. O jovem, agora com 16 anos, passou mal após ingerir um feijão feito pela madrasta. Ele deu entrada no Hospital Municipal Albert Schweitzer apresentando sintomas como tontura, língua enrolada, baba e pele muito branca.

Dois meses antes, Fernanda Carvalho, irmã no adolescente e enteada de Cíntia, morreu ao ficar quase duas semanas internada no mesmo hospital com os mesmos sintomas do irmão. Na ocasião, o óbito foi tratado como causas naturais, porém, a semelhança dos casos chamou atenção da polícia.

Motivação do crime é apontada como ciúmes

Fernanda morava com o pai e a madrasta há cerca de um ano, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. No local, também vivia o irmão, de 16 anos, a filha adotiva do casal, dois filhos biológicos e uma neta de Cíntia. A Polícia Civil acredita que a motivação do crime seja ciúmes da relação do marido com os dois filhos.

"Ela não confessou. Mas, pelos depoimentos dos filhos naturais, sabemos que ela admitiu para eles ter envenenado Fernanda e que tentou fazer o mesmo com o enteado", apontou o delegado Flávio Rodrigues, titular da 33ª DP (Realengo), delegacia responsável pelas investigações.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)