Rapaz mata namorado de 60 anos com chumbinho em açaí para não assumir relacionamento

Um rapaz de 18 anos foi preso por suspeita de matar um homem de 60 anos envenenado com chumbinho no açaí. A vítima morreu após consumir o alimento oferecido pelo companheiro. O caso aconteceu nesta quarta-feira (8), no município de Almenara, no interior de Minas Gerais. O suspeito foi preso durante uma operação policial contra ele, que era alvo de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. As informações são do UOL.

As investigações das autoridades polciais apontaram que a vítima e o suspeito tinham um relacionamento amoroso. E foi essa relação que teria motivado o crime macabro. O homem mais velho queria assumir o namoro dos dois, contra a vontade do jovem, que o matou.

No dia do crime, o jovem estava na casa do vítima, e pediu um açaí para que os dois comessem. Foi quando o alimento chegou que o rapaz teria adicionado o chumbinho - veneno comumente usado para matar ratos. A vítima morreu no mesmo dia.

A polícia colheu diversos elementos, como o alimento envenenado e recuperou celular da vítima. Doze pessoas foram ouvidas durante as investigações.

A apuração do caso ainda segue em andamento na Delegacia Regional de Polícia Civil em Almenara