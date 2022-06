Suspeita de envenenamento: laudo indica possível ‘chumbinho’ em jovem que almoçou com madrasta

Indícios de possível ingestão de chumbinho foram encontrados no material gástrico de Bruno Carvalho Cabral, 16 anos, durante perícia feita pelo Instituto Médico-Legal (IML). Conforme o documento obtido pelo jornal O Globo, foram encontrados “quatro grânulos esféricos diminutos, de tamanhos variados, de coloração variando entre azul escuro e preto”, e que “podem sugerir a ingestão de um produto comercializado clandestinamente como raticida, popularmente conhecido como chumbinho”. As informações são do portal Metrópoles.

O adolescente passou mal após almoçar com a madrasta, Cíntia Mariano Dias Cabral, de 49 anos, e a suspeita é de que ela tenha envenenado o enteado, o que vem sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A irmã do adolescente, de 22 anos, morreu após almoçar na casa do pai e da madrasta.

Não foi detectada a presença de inseticidas ou outras substâncias tóxicas com a tecnologia disponível no Serviço de Toxicologia do IML. Porém, mesmo com a presença de grânulos, “um resultado negativo é possível devido a fatores como: tempo decorrido entre a ingestão do produto e a coleta do material para exame, dose utilizada e intervenções hospitalares realizadas, como a gástrica”, explica a perita Aline Machado Pereira.

Também não é possível afirmar que se trata de chumbinho pelos testes efetuados. Isso porque, de acordo com a Polícia, a substância rapidamente se deteriora no organismo. No entanto, os grânulos encontrados, juntamente com a análise dos sintomas do jovem, permitem levar à conclusão de que se trata do veneno geralmente usado para matar ratos.

Cíntia está presa preventivamente desde o dia 20 de maio, por suspeita de envenenar os dois enteados. O corpo de Fernanda, que morreu em março, foi exumado para verificar se ela ingeriu veneno.