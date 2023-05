Ex-Policial Militar é morto a tiros no Conjunto Sabiá, em Ananindeua

Um ex-cabo da Polícia Militar foi morto a tiros, na noite deste sábado (27), no Conjunto Sabiá, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua. Há informações confirmadas pelo Centro Integrado de Operações (Ciop) de que os suspeitos efetuaram os disparos de dentro de um carro prisma branco com placa adulterada. O crime aconteceu por volta das 19h.

Marcos Vinicius Leite Rodrigues chegou a ser socorrido e levado a Unidade de Ponto Atendimento (UPA) da Cidade Nova, mas chegou sem vida. Ele foi atingido do tórax e na face. Ao menos três suspeitos participaram do homicídio. Ainda segundo o Ciop, Leite estaria envolvido com milícias.

O ex-PM residia próximo a praça do conjunto Sabiá, uma área com grande circulação de famílias e crianças. Equipes da Polícia Militar foram deslocadas para o local e fazem ronda na área em buscas dos suspeitos.