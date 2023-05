Jovem é morto à luz do dia em zona urbana em Tucumã

Um jovem, identificado como Carlos Borromeu Fernandes Pereira Filho, foi assassinado no início da tarde deste sábado (27), na PA-279, no perímetro urbano de Tucumã, no sudeste paraense. A motivação do crime e os suspeitos são desconhecidos pela polícia.

Testemunhas disseram que o homicídio ocorreu à luz do dia a 300 metros da casa da vítima. Carlos estaria envolvido com um furto e roubo de moto, mas a Polícia Civil não chegou a confirmar a informação.

Em nota, a PC apenas informou que o caso está sendo investigado. “Foi instaurado inquérito policial. Diligências serão feitas para os trabalhos de investigação”, disseram.

"Informações que auxiliem a polícia podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no número 181", complementou.