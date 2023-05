Suspeito de assaltos é alvejado em ação da polícia na madrugada desta segunda, em Castanhal

Um homem, suspeito de cometer roubos no bairro Novo Olinda, em Castanhal, nordeste do Pará, foi alvejado a tiros durante ação policial na madrugada desta segunda-feira, 29.

Foi por volta das 5h30 que os policiais militares foram acionados por meio de uma denúncia anônima que informou ter visto um homem, de jaqueta preta, suspeito de ter cometido roubos pela área do bairro Novo Olinda. O denunciante deu detalhes de que o homem estaria em uma moto Twister, sem placa.

De imediato, a polícia iniciou as buscas e localizou o suspeito na Avenida Barão do Rio Branco com a Rua Mato Grosso, no Conjunto Flamboyant. Foi dada ordem de parada, porém, o sujeito ofereceu resistância e apontou uma arma de fogo em direção aos militares. Em resposta, a polícia realizou disparos de arma de fogo, acertando o homem que foi identificado como Andrew L. N. A. Ele foi socorrido até uma Unidade de Pronto Atedimento por meio de uma vitaura de resgate do Corpo de Bombeiros. O suspeito aguarda transferência para um hospital de referência.

Durante buscas por documentos pessoais do suspeito em sua residência, foi encontrado uma munição de fuzil. A moto foi apreendida juntamente com uma arma de fogo calibre ponto 38, duas munições e um celular.