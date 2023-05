Polícia pede prisão de agressões que espancaram paraense até a morte em Campinas (SP); vídeo

A Polícia Civil de Campinas (SP) pediu à Justiça a prisão preventiva de dois homens acusados de serem os autores do homicídio do paraense Robson Ainette Veloso, de 37 anos, espancado até a morte no último dia 7 de maio, em Campinas (SP). O pedido foi feito na semana passada. Um dos suspeitos continua foragido.

VEJA MAIS

À EPTV, o delegado do caso, Rui Pegolo, contou que, após a identificação dos suspeitos, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nas duas residências. "No dia seguinte, um deles compareceu, confessou o crime, se reconheceu nas imagens e deu detalhes. O outro está foragido. A Polícia representou pela prisão preventiva dos dois autores, pelo homicídio qualificado", explicou Pegolo.

Natural de Belém, Robson Ainette Veloso morava há cinco anos em Campinas (SP), onde trabalhava como técnico em robótica. O corpo foi transferido para a capital paraense, onde vive a família do homem. O velório e sepultamento ocorreram no dia 10, em um cemitério particular do bairro do Tapanã. Familiares de Robson continuam abalados com a brutalidade do crime e esperam por justiça.

O caso

De acordo com as investigações, o desentendimento começou em um bar de Campinas e não no trânsito, como era a suspeita inicial.

Segundo apurado, naquela noite, a companheira de Robson teria atraído os olhares dos dois homens enquanto dançava, o que fez o técnico em robótica dar um soco em cada um deles e fugir do local após o início da confusão. Nenhum dos envolvidos se conhecia, segundo a Polícia Civil.

Câmeras de segurança registraram o crime. Pelas imagens, é possível ver quando o veículo dos indiciados, que saíram em perseguição, bate no de Robson e, depois, o momento em que eles chegam para agredi-lo com uma sequência de socos, provocando a morte no local.