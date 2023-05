Funcionário de Péricles morre após ser espancado e cantor presta homenagem em rede social

O cantor Péricles utilizou as redes sociais para homenagear Edu Pachará, membro de sua equipe que foi espancado até a morte em São Paulo. Em uma publicação no Instagram, na qual aparece ao lado do profissional, o renomado sambista lamentou o ocorrido e destacou as características marcantes de seu colega.

" Descanse em paz, meu parceiro. Sentiremos sua falta. Sua genialidade, seu profissionalismo e seu bom coração permanecerão guardados em minha memória para sempre. Que Deus o receba de braços abertos ", escreveu Péricles.

Entenda o caso

No último domingo (14), Edu Pachará, de 32 anos, foi agredido em um posto de gasolina em Mauá, na região metropolitana de São Paulo, e não resistiu aos ferimentos. O funcionário de Péricles, aparentemente embriagado, teria derrubado caixas de cerveja na loja de conveniência do estabelecimento. Em seguida, um homem ainda não identificado desferiu socos contra Pachará, deixando-o inconsciente.

Uma funcionária do local teria acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), solicitando socorro para a vítima. Pachará foi encaminhado a uma unidade de saúde, onde foi internado com politraumatismo, porém, não resistiu e morreu.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo registrou o caso como lesão corporal seguida de morte.