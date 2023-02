Acusado de roubar carro de Péricles é preso em São Paulo

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que prendeu nesta quarta-feira, 22, um homem de 23 anos acusado de participar do roubo do veículo do cantor Péricles, ocorrido na última quinta-feira, 16, na cidade de Santo André. O artista não foi ferido.

Veja também:

O Uol publicou a nota divulgada pela secretaria sobre o caso: "Policiais civis da Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas (Divecar), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), prenderam nesta quarta-feira, 22, um homem, de 23 anos, por envolvimento em um roubo do veículo de um cantor ocorrido na última quinta-feira, 16, em Santo André. O suspeito foi identificado como o criminoso que conduzia o carro usado para a prática do crime".

O nome do acusado não foi confirmado pela polícia. Ele teria confirmado a participação no crime.

Péricles foi abordado por um homem, que abordou o cantor na saída de uma casa e roubou a mochila e o carro dele. O vídeo do momento do assalto viralizou nas redes sociais.