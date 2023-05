Suspeito de estupro de vulnerável é preso após ser espancado por moradores de Parauapebas

Na madrugada de sexta-feira 12, um homem foi preso na Delegacia de Atendimento a Criança e Adolescente (Deaca), pela Polícia Militar, por estupro de vulnerável contra uma criança de apenas 9 anos de idade. O caso aconteceu no Bairro Dos Minérios, em Parauapebas.

A mãe da criança relatou que estava realizando uma festinha em casa, com alguns amigos, quando o suspeito, conhecido da família, já estava com visíveis sinais de embriaguez alcoólica, pediu para se deitar um pouco.

Minutos depois, um conhecido da dona da casa teria se dirigido ao quarto para pentear os cabelos e, ao abrir a porta do quarto principal onde a criança estava deitada na cama da mãe acessando o celular, se deparou com o homem colocando a mão na boca da criança. A menor de idade estava com a calcinha baixada na altura dos joelhos.

A testemunha, então, voltou e contou o que havia visto para a mãe da vítima. Ao chegar no quarto, o homem havia fugido e a criança se encontrava chorando. Em seguida, ele foi alcançado por moradores da área e espancado, em seguida, preso no momento da chegada da Polícia Militar.

Após receber curativos no Ponto Socorro do Hospital Municipal de Parauapebas (HMP), o detido foi conduziu até a 20ª Seccional Urbana e entregue aos policiais da Deaca. A mãe, a vítima e um amigo compareceram à delegacia onde prestarem depoimento.

Ainda na delegacia, foram levantadas as informações de que o sujeito já tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Imediatamente ele foi conduzido para a cadeia pública e agora vai responder também por estupro de vulnerável.