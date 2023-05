Policial, esposa e irmão são baleados no bairro do 40 Horas em Ananindeua

Um atentado a um policial militar identificado como cabo Brener foi registrado na noite de sexta-feira, 12, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua. O cabo, mais sua esposa e irmão, foram alvos de cinco suspeitos, estando pelo menos três deles armados. O grupo criminoso coagiu um motorista de aplicativo, que tinham acabado de assaltar, para fazer os deslocamentos do grupo antes de realizarem o atentado.

De acordo com informações prestadas durante o registro da ocorrência em delegacia, o motorista de aplicativo, que terá a identidade preservada nesta matéria por questões de segurança, conta que tudo começou quando ele aceitou uma corrida para o conjunto Tauari, no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua. Na ocasião, dois homens seguiam viagem com ele: um no banco do carona, que teria uma tatuagem preta na mão, com uma gota verde desbotada, e outro que permaneceu no banco dos passageiros, identificado apenas pelo apelido 'Neguinho'.

Ao chegar ao conjunto Tauari, outros três homens entraram no carro anunciando o assalto. O motorista percebeu que eles estavam armados neste momento. Eles o coagiram a continuar fazendo percursos com o veículo e pararam em uma farmácia na travessa SN-24, na Cidade Nova VI, e também em um posto de combustíveis na avenida Independência, próximo à rotatória que dá acesso à entrada do bairro 40 Horas.

No relatório, o motorista comenta que o grupo realizou assaltos, mas não soube dizer onde, nem quais foram as vítimas. Porém, em determinado momento, o integrante do grupo identificado como 'Neguinho' recebeu uma ligação informando a localização de um cabo da Polícia Militar. Os criminosos retomaram os trajetos de carro e, após várias voltas para acompanhar a movimentação do militar, seguiram até o ponto em que cabo Brener estava com a sua esposa e seu irmão e realizaram disparos de arma de fogo.

Informações preliminares dão conta de que o momento do atentado foi por volta das 22h40. Quatro tiros teriam atingido o cabo, um tiro a esposa e outro tiro o irmão. Eles foram socorridos com vida até uma unidade de saúde - segundo a Polícia Civil do Pará (PA).

Já os criminosos, após os disparos, fugiram ainda fazendo uso do carro de aplicativo. O motorista relata que dois desceram em um determinado local e, mais adiante, o próprio motorista desembarcou, em uma localidade conhecida como 'Buraco da Velha' - ocasião em que ele acionou a polícia e foi levado à delegacia para registrar a ocorrência.

A Polícia Civil informa que o caso é investigado. "Diligências são realizadas para coletar mais informações sobre o caso e identificar a autoria do crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido", diz a nota.