Homem morre ao sofrer descarga elétrica em São João do Araguaia

Manoel da Silva Chaveiro, de 33 anos, morreu na tarde de quinta-feira (25), ao sofrer uma descarga elétrica na Vila Apinagés, zona rural do município de São João do Araguaia, no sudeste do Pará. O homem morreu pendurado em um poste enquanto realizava um serviço nessa estrutura.

De acordo com a Polícia Militar, era por volta das 18 horas, quando a guarnição plantonista recebeu uma ligação informando o ocorrido, na rua Nagib Mutran.

Chegando lá, os policiais se depararam com o homem já sem vida. Segundo os moradores da área, Manoel da Silva estava tentando consertar os fios que haviam sido rompidos por uma carreta quando sofreu uma descarga elétrica.

Os militares permaneceram no local preservando a área e comunicaram o fato à Polícia Civil de São Domingos do Araguaia, que acionou a Polícia Científica para perícia do local e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá.

A Polícia Civil investiga o ocorrido para esclarecer todos os detalhes acerca da morte de Manoel.