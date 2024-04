Caso Flávia: laudos da perícia são provas técnicas no caso da tatuadora morta

A Operação Anástasis, comandada pela Polícia Civil, que resultou na descoberta, na noite de quinta-feira (25), do corpo da tatuadora Flávia Alves Bezerra, que estava desaparecida desde o dia 14 de abril, teve participação ativa da Coordenadoria Regional da Polícia Científica do Pará de Marabá (PCEPA).

A perícia criminal atuou no levantamento de local de crime, análise do veículo usado no caso e no exame de corpo de delito no suspeito de ter cometido o crime. A participação inicial da PCEPA de Marabá, no sudeste paraense, foi relacionada à perícia de local de crime, quando os integrantes da Operação Anástasis encontraram o corpo da vítima em uma localidade da zona rural de Jacundá, município a 100 quilômetros de Marabá.

“Nossa equipe foi acionada para essa localidade, em Jacundá, onde realizamos o levantamento de local de crime e remoção do corpo, que estava enterrado, por volta das 23 horas”, informou a perita Danielle Cartaxo.

Durante a operação houve a apreensão do veículo usado pelo principal suspeito de autoria do crime, que também foi analisado pelos peritos criminais da PCEPA em Marabá. “Nesta perícia, encontramos vestígios materiais e biológicos, que foram coletados e encaminhados para análise e podem materializar ainda mais o crime”, acrescentou a perita Danielle Cartaxo.

Policiais civis também prenderam todos os envolvidos, sendo um homem que trabalhava como tatuador em Marabá e outras duas pessoas que o teriam ajudado a ocultar o corpo da vítima. Eles foram enviados à Coordenadoria da PCEPA, onde passaram por exame de corpo de delito pelos médicos legistas, que serviram de base jurídica para a decretação da prisão.

O corpo de Flávia Alves Bezerra passou por exames de necropsia no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), da Coordenadoria Regional da PCEPA em Marabá e foi liberado aos familiares. Os laudos conclusivos de todos os procedimentos realizados serão repassados à Polícia Civil, responsável pelas investigações. "Como sempre é feito, nossa perícia criminal irá fornecer os laudos, que serão a prova técnica para a resolução desse caso", concluiu Celso Mascarenhas, diretor-geral da PCEPA (Com informações da Polícia Científica do Pará).