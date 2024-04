Caso Flávia: Corpo encontrado em Jacundá é de tatuadora desaparecida, confirma PC

A Polícia Civil confirmou nesta sexta-feira (26) que o corpo encontrado na cidade de Jacundá, no sudeste paraense, é da tatuadora Flávia Alves Bezerra, que estava desaparecida em Marabá. O cadáver foi localizado na noite de quinta-feira (25) em cova rasa na zona rural daquele município. Flávia estava desaparecida desde o último dia 14. Uma operação foi deflagrada pela Polícia Civil do Pará com objetivo de esclarecer o ocorrido. Ainda na quinta-feira, o casal Deidyele de Oliveira Alves e William Araújo Sousa foi preso suspeito de envolvimento no crime. Deidyele, suspeita de ter ajudado na ocultação do cadáver, foi presa em Tucuruí. William, que também é tatuador e já trabalhou com a vítima, em Marabá.

Desde o desaparecimento de Flávia, a polícia afirma que empregou técnicas avançadas de investigação com o apoio de unidades especializadas, como o Núcleo de Apoio à Investigação de Marabá e Tucuruí. A investigação ganhou outros desdobramentos, após buscas em Marabá, Tucuruí e Jacundá. Inicialmente, os trabalhos policiais levaram ao encontro do veículo usado no crime. O automóvel pertence ao suspeito William que, segundo a polícia, já trabalhou c​om a vítima. As investigações da Polícia Civil continuam com objetivo de esclarecer todos os demais detalhes acerca do crime, como a motivação.

“No dia do fato a vítima encontrou o tatuador casualmente no bar e ao final da festa o homem teria dado carona à vítima tendo sido a última pessoa vista com ela. As investigações apontam que o homem foi o executor do homicídio e posteriormente sua companheira teria colaborado para ocultar o corpo de Flávia. A polícia trabalha para esclarecer a motivação do crime, mas a mulher presa confessou o fato e diz não saber porque seu companheiro teria cometido o crime e que foi pressionada a ocultar o cadáver. O suspeito se reserva ao direito de ficar em silêncio”, explicou o delegado Vinicius Cardoso, Superintendente Regional do Sudeste.