Jovem é assassinado em frente à casa de show em Oriximiná

Um jovem, que ainda não teve o nome divulgado, foi morto com uma facada no peito, em frente a uma casa de shows em Oriximiná, na região oeste do Pará. O crime aconteceu na madrugada deste sábado, 13.

O estabelecimento comercial teria o nome de 'Caribe', localizado na rua José Picanço Dinis, no bairro São Lázaro, conforme informações publicadas pela página Léo Notícias nas redes sociais. O jovem estava em frente ao local quando foi alvo de uma facada no peito, desferida por um sujeito não identificado.

O socorro chegou a ser acionado, mas, quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, o jovem já havia morrido. A motivação do crime não foi esclarecida.

A página de Léo Notícias afirma que, após o crime, uma guarnição da Polícia Militar fez buscas e prendeu o autor da facada. A redação integrada de O Liberal está em contato com a PM e a Polícia Civil para confirmar e solicitar mais informações.