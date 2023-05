Após se esconder debaixo de cama, suspeito de violência doméstica é preso em Parauapebas

Um homem foi preso, na tarde da última quinta-feira (11), em Parauapebas, no sudeste do Pará, após uma guarnição da Guarda Municipal ter sido acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na rua Fernão Dias, no Bairro Liberdade II. No local, foi constatado que o denunciado é foragido do estado de Goiás, onde responde por dois processos penais.

Ao chegar no lugar indicado pela denúncia, os guardas encontraram a vítima, que informou que o companheiro estava dentro da residência. A vítima pediu para que a guarnição entrasse e, ao fazer isso, o acusado foi encontrado escondido embaixo da cama. O homem resistiu à prisão, sendo necessário o uso de algemas.

A vítima informou aos agentes que o homem era oriundo de Goiânia, onde possivelmente responderia por algum delito. A guarnição então realizou uma consulta no sistema e encontrou dois mandados de prisão em desfavor do acusado. Um deles foi expedido em agosto de 2020, pela 2ª Vara de Execução Penal de Goiânia, em um processo que o condenou a oito anos e quatro meses de prisão em regime fechado pelo crime de roubo.

O outro mandado, também de caráter definitivo, foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Aparecida de Goiânia, em maio de 2021, em processo que o suspeito responde por roubo qualificado e pelo qual foi condenado a cinco anos e dez meses de prisão em regime semiaberto.

Depois da prisão em flagrante pela violência doméstica, a vítima e o suspeito foram encaminhados à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), onde foram cumpridos os mandados. O homem deve ser transferido para o estado de Goiás para cumprir as penas.