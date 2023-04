Mulher grávida pede ajuda à polícia no meio da rua após agressão de companheiro em Marabá

Na manhã do último sábado, 22, uma mulher grávida foi vítima de agressão cometida pelo próprio companheiro no núcleo Nova Marabá, em Marabá, sudeste do estado. Ela conseguiu pedir ajuda à polícia e o suspeito foi detido no mesmo dia.

De acordo com detalhes fornecidos pela página Correio de Carajás, a vítima saiu à rua por volta das 7h de sábado quando avistou uma viatura da Polícia Militar e pediu por socorro. Ela disse que estava grávida e relatou que o companheiro havia cortado seu braço com um pedaço de vidro. Além disso, que o homem lhe teria dado socos no rosto, causando hematomas visíveis.

Os policiais foram até a residência da vítima e localizaram o suspeito, de prenome Mateus. A mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal de Marabá e Mateus foi levado para a Delegacia de Polícia Civil (PC).

A redação integrada de O Liberal solicitou nota à PC e aguarda o retorno.