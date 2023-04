Morre em confronto com a polícia o suspeito de assassinar um motociclista em Castanhal

No último sábado, 22, um homem suspeito de assassinar um mototaxista na cidade Castanhal, nordeste do Pará, foi morto em confronto com a Polícia Militar (PM). Ele foi localizado pelos agentes de segurança no Conjunto Parque dos Castanhais e iniciou os disparos, que foram revidados pelos policiais.

De acordo com informações da página Correio do Norte, desde o crime ocorrido na última sexta-feira, 21, o suspeito, Ricardo Sousa Silva, vinha sendo procurado pela Polícia. Imagens de câmeras de segurança foram utilizadas pelas autoridades para identificar o autor do crime que vitimou o mototaxista de Castanhal, ​Clerlen Alessandro Assunção da Silva.

Após a identificação do sujeito, a PM iniciou as buscas e ele foi localizado no último sábado. O homem teria recebido a guarnição a tiros, o que fez com que os policiais atirassem de volta, alvejando o suspeito. Ele chegou a ser socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atentimento (UPA), mas não resistiu e acabou morrendo.

Após a ocorrência, foi apreendida uma arma de fogo calibre ponto 36 com duas munições deflagradas e uma intacta.

A redação integrada de O Liberal aguarda um posicionamento oficial da Polícia Civil do Pará (PC) sobre o caso.

Lembre o homicídio do mototaxista

​Clerlen Alessandro Assunção da Silva foi morto a tiros na tarde de sexta-feira (21), no bairro Novo Estrela, em Castanhal, nordeste do Pará. As circunstâncias do homicídio ainda estão sendo investigadas pela polícia. Nas redes sociais, circula a informação de que a intenção do suspeito era assaltar o rapaz. A vítima pilotava sua moto, uma Honda Biz preta, quando foi abordada e alvejada por um homem que seguia em uma bicicleta.

Testemunhas relataram que mesmo baleado, Clerlen chegou a pedir ajuda em uma residência. Informações repassadas ao portal Correio do Norte dão conta de que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência e chegou a levar a vítima até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas, Clerlen não resistiu.