Jovem é morto a tiros enquanto trabalhava em Parauapebas

Manoel Carlos Passos Pereira, de 25 anos, foi morto a tiros enquanto estava trabalhando na Avenida Nova Carajás, Bairro Nova Carajás, em Parauapebas, sudeste do Pará. O crime aconteceu por volta das 12h30 do útlimo sábado, 22. Segundo informações de moradores da área, dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram, dispararam três vezes contra Manoel, e fugiram logo em seguida.

Leonardo Carvalho, amigo da vítima, contou ao portal Correio de Carajás que chamou Manoel no dia anterior para trabalhar com ele em uma obra. “Acredito que foi por engano. Os caras chegaram atirando, nem olharam na cara dele. Ele era gente boa, crente, não era de briga”.

Segundo o site do interior, a mãe de Manoel, Adailta Passos Pereira, também esteve no local. “Eu estava em casa e chegaram me dando a notícia. Meu filho estava de costas, nem olharam pra cara do meu filho”, disse a mãe, abalada.

A Polícia Militar foi acionada e fez a preservação do local até a chegada da equipe da perícia criminal, que realizou as primeiras análises do local do crime e procedeu com a remoção do corpo.

A redação integrada de O Liberal aguarda nota da Polícia Civil do Pará (PC) sobre o caso. Quaisquer informações que possam ajudar a esclarecer o crime podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.