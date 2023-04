Policiais militares do 11º BPM apreendem, em Capanema, 45 porções de oxi e maconha

Agentes do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM), unidade subordinada ao Comando de Policiamento Regional VII (CPR VII), apreenderam 45 porções de entorpecentes semelhantes ao oxi e à maconha, um aparelho celular, uma balança de precisão e uma bicicleta, no município de Capanema, na região nordeste do Pará.

Na sexta-feira (21), os militares foram averiguar denúncias sobre tráfico de drogas no bairro Campinho. No local, a guarnição informou que viu um ciclista levando uma sacola e se aproximou para abordá-lo. Mas o homem fugiu, deixando a bicicleta e o pacote para trás.

Na bolsa plástica, os policiais encontraram 37 papelotes de substância semelhante ao oxi, uma pedra com aproximadamente 44 g da mesma droga, sete porções de entorpecentes similar à maconha, além de materiais para embalagem, uma balança, um celular e documentos de identificação.

Os agentes fizeram buscas para encontrar o homem, mas não tiveram êxito. Os itens apreendidos foram entregues à Superintendência Regional da Zona Bragantina (6ª Risp), para realização das providências cabíveis.