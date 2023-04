Castanhal: Motociclista é abordado e morto por suspeito em bicicleta

​Clerlen Alessandro Assunção da Silva foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (21), no bairro Novo Estrela, em Castanhal, nordeste do Pará. As circunstâncias do homicídio ainda estão sendo investigadas pela polícia. Nas redes sociais, circula a informação de que a intenção do suspeito era assaltar o rapaz. A vítima pilotava sua moto, uma Honda Biz preta, quando foi abordada e alvejada por um homem que seguia em uma bicicleta. O criminoso conseguiu fugir, sem deixar pistas. A polícia não divulgou se foi roubado algum pertence da vítima.

Testemunhas relataram que mesmo baleado, Clerlen chegou a pedir ajuda em uma residência. Informações repassadas ao portal Correio do Norte dão conta de que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência e chegou a levar a vítima até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas, Clerlen não resistiu.

Viaturas da Polícia Militar fizeram diligências em várias partes da cidade na tentativa de localizar e prender o suspeito, que estaria trajando camisa branca, mochila preta e conduzindo uma bicicleta vermelha, mas não teve sucesso nas buscas.

Segundo moradores do bairro, Clerlen era uma pessoa muito querida na cidade. Nas redes sociais, várias pessoas lamentaram o crime: “Infelizmente, mais um trabalhador perdeu a vida de forma trágica. Meus sentimentos à família”, “Tiraram a vida de uma pessoa maravilhosa”, escreveram colegas.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.