Jovem é morto no meio da rua em Ourilândia do Norte

Um homem foi morto no início da noite de quinta-feira, 20, em Ourilândia do Norte, no sudeste do Pará. A identidade da vítima ainda não foi divulgada, mas a Polícia Militar do Pará (PM) esteve no local do crime dando início aos protocolos da ocorrência.

VEJA MAIS

A identidade do jovem ainda não foi divulgada. Ele foi localizado morto no meio da Rua 29, Setor Bela Vista, caído de bruços e usando uma camisa com listras e bermuda. Nas redes sociais, circulam especulações a respeito de ele ser usuário de entorpecentes e de que o crime teria acontecido por volta das 19h20.

A redação integrada de O Liberal aguarda retorno da PM e da Polícia Civil do Pará (PC) sobre o caso.