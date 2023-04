Corpo com marcas de facadas é encontrado boiando em rio de Anapu

​O corpo de um homem, identificado até o momento apenas pelo apelido de “Neguinho”, foi encontrado boiando em um igarapé na zona rural de Anapu, região sudoeste do Pará. A vítima apresentava ferimentos possivelmente provocados por faca. O caso aconteceu no domingo (16) e foi divulgado nesta quinta (20).

“Neguinho” morava na região da Vicinal do Flamingo Norte, localizada a aproximadamente 70 quilômetros da sede do município. O corpo foi encontrado em um rio que passa pela Gleba 108, por moradores da região que avistaram o cadáver nas águas, próximo a uma ponte, e acionaram a Polícia Militar. Uma guarnição foi até a localidade para checar a info​​rmação.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso de homicídio, já que foram identificadas duas perfurações no corpo da vítima semelhantes às provocadas por arma branca. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Altamira.

As autoridades policiais ainda não sabem a motivação nem a autoria do crime e continuarão investigando para esclarecer o caso. Quem tiver informações que ajudem a polícia pode repassar do Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e não precisa se identificar.