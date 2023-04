Suspeito de matar jovem em Tucumã, no Pará, é preso no Maranhão

Wallison Sousa Silva foi preso na última quarta-feira (19), em Imperatriz, no Maranhão, suspeito de participar do homicídio de um jovem identificado como Marcos Bozi Júnior, de 27 anos. O crime ocorreu na noite de 7 de janeiro de 2023, na cidade de Tucumã, no sul do Pará. A polícia acredita que a vítima foi morta por engano.

De acordo com as investigações, a vítima saiu de Marabá, região sudeste do Pará, para reatar o relacionamento com a namorada, cujo nome não foi divulgado, em Tucumã, mas foi morto a tiros. Câmeras de segurança mostraram que, na noite do crime, Marcos estava sendo seguido por dois homens em uma motocicleta pelas ruas da cidade.

No dia 11 de fevereiro de 2023, Edwin José Pereda Palácios e Raimundo Costa Dias, foram presos em Tucumã, suspeitos de envolvimento na morte do jovem. Segundo informações policiais, Marcos teria sido morto por engano, uma vez que o alvo da ação criminosa seria outro homem.

Conforme a Polícia Civil, Wallison Silva seria o autor dos disparos que vitimou o jovem. O possível mandante do crime continua sendo investigado.

Wallison Silva foi localizado durante operação deflagrada pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil local e deverá ser transferido para o sistema prisional do Estado do Pará, segundo informações do site Debate Carajás.