Forte ventania deixa casas destelhadas e causa prejuízos aos moradores de Mosqueiro

Uma forte ventania foi registrada no distrito de Mosqueiro, em Belém, e deixou cerca de 40 casas destelhadas na tarde de domingo (4/5). O fenômeno atingiu principalmente imóveis do bairro Maracajá, causando prejuízos aos moradores. Árvores caíram nas ruas, gerando pânico entre as famílias da área. Não há registros de feridos. Na manhã desta segunda-feira (5/5), uma equipe da Prefeitura esteve na área para auxiliar os moradores.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram vários moradores nas ruas após a ventania. As pessoas relatam o susto ao presenciarem a força do vento e mostram as casas sem parte dos telhados. Várias famílias ainda perderam eletrodomésticos que foram atingidos após a queda dos telhados.

Na noite de domingo, o Governador Helder Barbalho usou as redes sociais para comunicar que as famílias afetadas receberam assistência do município.

VEJA MAIS



“Defesa Civil do Pará atuando com toda a celeridade no apoio às famílias atingidas pelo vendaval que aconteceu no bairro de Maracajá, em Mosqueiro, na tarde deste domingo. Já estamos cadastrando os moradores e moradoras das 40 casas afetadas, que tiveram danos na estrutura, principalmente nos telhados. Com esse cadastro, vamos entender as necessidades de cada família prejudicada. O Governo do Pará segue oferecendo todo o apoio para que estas pessoas não fiquem desamparadas neste momento”, escreveu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, após o vendaval ocorrido em Mosqueiro, equipes realizaram a remoção de árvores caídas e prestaram apoio nas áreas afetadas. "Até o momento, foram registradas 40 residências afetadas e a queda de um poste em via pública. A Defesa Civil do Pará está cadastrando as famílias atingidas para identificar os danos e prestar a assistência necessária. Não há registro de feridos", informou.