Ventania assustadora derruba árvores e arranca telhados em Ananindeua

Na tarde desta quarta-feira (22), por volta das 14h45, uma forte ventania seguida de chuva causou diversos estragos em Ananindeua, região metropolitana de Belém. As fortes rajadas arrancaram diversos telhados, entre eles o do salão paroquial da Igreja São Vicente de Paulo, no bairro do Paar e de diversas casas na Cidade Nova 6. Além disso, três árvores da Avenida Dom Vicente Zico foram derrubadas com os ventos. Os incidentes provocaram danos a veículos, estabelecimentos comerciais e deixou parte da área sem energia elétrica.

Queda em efeito dominó causa prejuízos materiais e deixa moradores sem energia (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Árvores

De acordo com moradores, o vento intenso derrubou a primeira árvore, que atingiu outras duas, causando um efeito dominó. Moradores relataram momentos de tensão e muito barulho durante o episódio. “Era mais ou menos 14h45, eu estava na janela vendo a ventania muito forte, quando vi a primeira árvore cair. Foi um barulho enorme. Nunca tinha visto algo assim por aqui”, contou um morador da área.

Alex Gomes, funcionário do restaurante atingido, explicou os prejuízos causados pela queda. “Estava ventando bastante, trovejando, e, de repente, a árvore caiu. Acertou o depósito do restaurante, onde funciona o administrativo. Também atingiu uma moto, um carro que estava estacionado e outra moto que já foi retirada pelo Corpo de Bombeiros.”

Além dos danos materiais, a queda das árvores comprometeu a rede elétrica local. O morador Risaldo Brasiliano comentou a situação. “A árvore derrubou os fios e ficamos sem energia. Estamos todos no escuro.”

Risaldo acrescentou que a ocorrência é uma tragédia anunciada, uma vez que os moradores já tinham pedido providências à prefeitura com relação a poda das árvores e também com relação a limpeza do local. “Aqui era para ser uma praça, mas os quiosques de comida foram tomando conta do espaço e ficou assim. Se você ver está tudo sujo e já tínhamos solicitado a poda”, declara o morador.

O motorista do carro e o motociclista, que tiveram os veículos atingidos pela árvore, não quiseram falar com a reportagem, pois disseram que vão tentar resolver a questão, primeiramente, com a prefeitura de Ananindeua.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram acionadas para retirar os entulhos e liberar a via, enquanto técnicos da concessionária de energia trabalham para restabelecer o fornecimento. A área permanece em alerta para a possibilidade de novas quedas, dado o período chuvoso.

Essa não é a primeira vez que ventanias causam problemas na região, mas moradores reforçam que a intensidade do vento desta quarta-feira foi excepcional. O episódio acende a necessidade de monitoramento e poda preventiva das árvores em áreas urbanas para evitar novos transtornos.

Três árvores caem durante ventania e chuva em Ananindeua (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Ventania no Paar

Moradores também enviaram vídeos à reportagem de O Liberal, mostrando imagens impressionantes de uma forte ventania que atingiu diversas áreas do Paar e da Cidade Nova 6, em Ananindeua. Um dos vídeos compartilhados nas redes sociais, principalmente em aplicativos de mensagens, mostra a ventania arrancando todo o telhado do salão paroquial da Igreja São Vicente de Paulo, no bairro do Paar. A cena é assustadora: o telhado foi arrancado como se fosse uma folha de papel, destacando a força do vento.

“Foi muito rápido. Eu estava em frente à igreja e, de repente, o telhado começou a subir. Parecia cena de filme, um barulho ensurdecedor”, relatou uma moradora que testemunhou o momento. O salão paroquial sofreu grandes danos e precisará de uma reforma completa, segundo representantes da paróquia.

Ventania na Cidade Nova 6

Na Cidade Nova 6, a ventania atingiu casas em diversas WEs, principalmente destelhando as residências. Vizinhos de várias ruas se mobilizaram para fazer uma corrente de solidariedade e ajudar os moradores que tiveram suas casas danificadas. O espírito de união prevaleceu em meio aos danos, com grupos organizados para oferecer abrigo e ajudar na limpeza e reconstrução das casas afetadas.

Três árvores caem durante ventania e chuva em Ananindeua Foto: Wagner Santana | O Liberal Foto: Wagner Santana | O Liberal Foto: Wagner Santana | O Liberal Foto: Wagner Santana | O Liberal