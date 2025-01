Corpo de vítima de naufrágio no rio Tapajós é encontrado

O corpo de Isael, vítima de um naufrágio no rio Tapajós, foi encontrado nesta segunda-feira (20) pela Marinha do Brasil. O corpo estava boiando nas proximidades da comunidade Piquiatuba, na Floresta Nacional (Flona) do Tapajós, em Belterra, no oeste do Pará.

De acordo com informações repassadas por te​stemunhas, Isael, que era morador de Belterra, e o amigo Marques Costa Cardoso pescavam na tarde de domingo (19) quando uma forte ventania atingiu a canoa em que estavam. Marques conseguiu nadar até a margem do rio e se salvar, mas Isael desapareceu. Seu corpo foi localizado no perímetro entre as comunidades de Piquiatuba e Bom Jesus.

As buscas, conduzidas pela Marinha do Brasil, contaram com o apoio do presidente da comunidade Piquiatuba, Elcinei do Espírito Santo. Após ser resgatado, o corpo de Isael foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Santarém. (Com informações do site O Impacto).