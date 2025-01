Suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas em Almeirim são presos em Belém

Três homens, entre eles um policial militar que se apresentou à corregedoria do órgão, foram presos suspeitos de envolvimento em um esquema de tráfico de drogas no Pará. As prisões ocorreram na última sexta-feira (17), em Belém. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados aos suspeitos na capital paraense e em Abaetetuba.

De acordo com informações da Polícia Civil, o trabalho é decorrente da apreensão de cerca de 200 quilos de maconha transportados na embarcação “Princesa Joane”, no último dia 13, no município de Almeirim, região do Baixo Amazonas, no oeste paraense. Naquele dia (13), a polícia já havia prendido outras duas pessoas (que estavam na embarcação “Princesa Joane”) suspeitas de envolvimento no caso. Sendo assim, até o momento, cinco prisões já foram realizadas.

Naquela ocasião, os suspeitos que foram presos na sexta-feira (17) haviam fugido em uma lancha atirando contra os policiais que atendiam a ocorrência. Durante a fuga, os suspeitos lançaram ao rio caixas onde, segundo a polícia, estavam substâncias análogas à maconha.

Procurada para comentar o caso, a Polícia Civil informou que “cumpriu cinco mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em ações criminosas no município de Almeirim”. “Três suspeitos foram presos preventivamente em Belém. As investigações seguem sob sigilo”, diz o comunicado da PC.

Já a Polícia Militar, confirmou que um “policial se apresentou espontaneamente na Delegacia de Crimes Funcionais e que ele está detido à disposição da Justiça”. “A Corregedoria da Corporação acompanha o caso. A PM reforça que não aceita desvios de conduta de seus agentes”, disse a corporação.

O caso

A ação no município de Almeirim teve início no último dia 13, após a Polícia Militar receber informações sobre um suposto assalto a uma embarcação. No local, os policiais encontraram dois tripulantes e documentos pessoais de outros dois homens, que estavam em uma lancha nas proximidades. Quando as equipes tentaram abordar a lancha, os suspeitos fugiram, disparando contra os policiais, que revidaram.

Durante a perseguição, segundo informações policiais, os dois homens lançaram diversas caixas no rio. Após o resgate do material, foi constatado que se tratava de drogas, totalizando 200 quilos. Além disso, foram apreendidos celulares, coldres, uma pistola e carteiras porta-cédulas.

Após a operação, o material recolhido foi levado para a Delegacia de Almeirim, que deu início às investigações.