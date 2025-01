Polícia apreende 200 quilos de drogas em embarcação no Baixo Amazonas

A Polícia Civil do Pará está investigando o transporte de entorpecentes realizado por uma embarcação flagrada na última segunda-feira (13), na cidade de Almeirim, região do Baixo Amazonas. Na operação, conduzida pela Polícia​ Militar, cerca de 200 quilos de uma substância semelhante à maconha, uma arma de fogo e outros materiais foram apreendidos. Dois suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e estão à disposição da Justiça, como informou a Polícia Civil.

De acordo com a PC, as investigações estão sendo conduzidas sob sigilo pela Delegacia de Almeirim, com acompanhamento da Divisão de Crimes Funcionais (Decrif), vinculada à Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Pará.

A ação teve início após a polícia receber informações sobre um suposto assalto a uma embarcação. No local, os policiais encontraram dois tripulantes e documentos pessoais de outros dois homens, que estariam em uma lancha nas proximidades. Quando as equipes tentaram abordar a lancha, os suspeitos fugiram, disparando contra os policiais, que revidaram.

Durante a perseguição, os dois homens lançaram diversas caixas no rio. Após o resgate do material, foi constatado que se tratava de drogas, totalizando 200 quilos. Além disso, foram apreendidos celulares, coldres, uma pistola e carteiras porta-cédulas.

Após a operação, o material recolhido foi levado para a Delegacia de Almeirim, onde a investigação prossegue. A polícia trabalha para identificar e localizar os outros envolvidos no caso.