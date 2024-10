Mulher é morta com facada no peito no oeste do Pará; polícia prende suspeitos

Maria Inalda Santana Lobato foi morta com uma facada no peito nesta sexta-feira (4/10), em um terreno baldio localizado na travessa Álvaro Adolfo, em Almeirim, na região oeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, dois suspeitos foram presos em flagrante por homicídio qualificado. Até agora, a motivação do crime é desconhecida.

Por volta das 7h, uma guarnição do 18º Batalhão de Polícia Militar (18º BPM) recebeu uma ligação informando sobre o caso e que o suspeito do crime estaria tentado fugir em uma embarcação que estava próxima de um flutuante.

Com isso, a PM se dirigiu até o terreno abandonado e encontrou a Maria, que trajava um vestido preto, com uma perfuração no peito esquerdo e desacordada. A polícia ainda chegou acionar uma ambulância para socorrê-la, mas não havia o que fazer. A vítima já estava morta.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados do caso e mostram parte do corpo da mulher coberto por uma caixa de papelão. Pelas imagens é possível ver o momento em que Maria é colocada em uma maca.

Logo depois, a Polícia Civil foi comunicada sobre o que tinha acontecido e, juntamente com a PM, se deslocou até a embarcação onde estaria o suspeito. Foi então que os agentes localizaram Daniel Silva Miranda. Ele disse aos policiais que estava com a vítima desde a madrugada. Quanto ao segundo preso, a polícia não deu mais detalhes sobre a captura dele.

Daniel recebeu voz de prisão e foi levado até a delegacia de Almeirim. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso