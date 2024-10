Homem é encontrado morto com marcas de facadas em quintal de residência em Belém

Um homem, cuja identidade ainda não foi divulgada, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (4) no quintal de uma residência localizada na Vila dos Inocentes II, na passagem Santa Rosa, bairro do Maracacuera, próximo à Estrada Velha de Outeiro, em Icoaraci, distrito de Belém.

Segundo as primeiras informações fornecidas pela polícia, o corpo foi encontrado por moradores da área. A vítima apresentava diversas marcas de facadas nas costas e costelas.

De acordo com as autoridades, a vítima tinha passagens pela polícia. Uma das suspeitas é de que a morte do homem tenha sido motivada por uma possível dívida de drogas. No entanto, a Polícia Civil, que foi acionada ao caso, ainda apura a suposta ligação entre o comércio de entorpecentes com o homicídio.

Além disso, a Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e remover o corpo, encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Exames cadavéricos e a análise de materiais coletados no local do crime deverão auxiliar na identificação de suspeitos.