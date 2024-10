Homem é assassinado a tiros em Castanhal

Ivanildo Nazareno Cosme Lira foi assassinado a tiros no fim da manhã desta sexta-feira (4/10(, na Travessa Violeta, que fica no conjunto Jardim das Flores, em Castanhal, nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, dois homens que estavam em um Fiat Uno preto abordaram a vítima e atiraram três vezes contra ela.

O 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) foi acionado ao caso, que ocorreu por volta das 11h32. Ivanildo não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime, sem chance de ser socorrido.

Segundo as autoridades, os suspeitos fugiram logo após terem cometido o crime e ainda não foram localizados. O 5º BPM realiza rondas para tentar localizar algum dos envolvidos no homicídio.

Nas redes sociais, vídeos feitos momentos após o crime foram compartilhados. Pelas imagens é possível ver a vítima vestida com uma camisa escura, bermuda clara e de sandália, deitada com o corpo virado de frente para o chão. Ao fundo da gravação é possível escutar um homem falando que dois disparos de arma de fogo acertaram a cabeça de Lira.

Familiares de Ivanildo relataram à PM que ele tinha vários antecedentes criminais, a maioria por tráfico de drogas. No entanto, a polícia investigará se o assassinato tem ou não ligação com a vida pregressa da vítima.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.