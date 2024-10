'Bebê' é morto a tiros em Augusto Corrêa

Jandilson de Amorim Farias, conhecido pelo apelido de “Bebê”, foi assassinado a tiros na madrugada de quarta-feira (2/10), na Rua Nova A, no bairro São Benedito, em Augusto Corrêa, município no nordeste do Pará. Moradores relataram à polícia que um homem atirou duas vezes contra a vítima e fugiu.

Após os disparos, Jandilson correu entre as casas, mas acabou caindo próximo de uma delas. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As polícias Civil e Militar foram acionadas ao caso, que ocorreu por volta de 00h. A cena do crime foi isolada e o corpo da vítima removido ao Instituto Médico Legal (IML).

As motivações por trás do homicídio e o paradeiro do autor dos disparos permanecem um mistério. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o crime. Em nota, a instituição policial informou que "a delegacia de Augusto Corrêa apura a morte de Jandilson de Amorim Farias". Além disso, a Polícia Civil acrecentou que perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. Informações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, pelo 181.