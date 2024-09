bebê de 8 meses morre após acidente entre embarcações no nordeste do pará

Uma bebê de 8 meses morreu em um acidente entre duas embarcações registrado no domingo (8/9), no Rio São Domingos, em Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. De acordo com a polícia, a vítima estava em um barco de cinco metros, acompanhada dos pais. A princípio, uma embarcação com dobro de tamanho, supostamente, teria passado por cima do veículo aquaviário menor, partindo-o ao meio e o afundando. A Polícia Civil investiga o caso.

Conforme as autoridades, o pai da bebê disse à Polícia Civil que as duas embarcações estavam em direções opostas. Porém, ainda com base no relato do homem à PC, ao se aproximarem, os barcos desviaram para o mesmo rumo, ocasionando no acidente por volta das 10h.

VEJA MAIS

Ao verem o que tinha acontecido, as pessoas que estavam no barco maior prestaram socorro à família acidentada. Só que a bebê teve um grave ferimento na cabeça após o impacto e não resistiu aos ferimentos.

O pai dela sofreu também ferimentos na cabeça e no braço. Já a esposa dele, mãe da bebê, ficou gravemente ferida e precisou ser encaminhada ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém. Até o momento, o estado de saúde dela não foi revelado.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Marinha do Brasil sobre o caso, e também PC. O Grupo Liberal aguarda retorno em ambas as solicitações.