Acidente entre embarcações causa 1 morte e deixa 2 feridos em Muaná

O choque entre duas embarcações causou a morte de Daci dos Santos Baia, na última sexta-feira (21), na cidade de Muaná. De acordo com informações do portal Muaná News a embarcação pilotada por Daci colidiu com outra que estava ancorada, onde estavam Eliton dos Santos e Vitor.

Daci ficou desaparecido, mas a Polícia Civil já confirmou que, na manhã deste sábado, o corpo foi encontrado e encaminhado para perícia. O caso é investigado pela delegacia de Muaná. Vitor e Eliton sofreram graves lesões e estão internados no Hospital de Muaná.

De acordo com o portal Muaná News, testemunhas disseram que a embarcação pilotada por DACI estava em alta velocidade, bem como que a falta de sinalização e a escuridão contribuíram para o acidente.



Foi instaurado Inquérito Policial por portaria, de modo que as investigações seguem em busca de outras testemunhas, imagens, vídeos e novos elementos informativos que possam ajudar no esclarecimento dos fatos.