Acidente com embarcação resulta em morte e desaparecimentos em Igarapé-Miri

Um acidente envolvendo uma embarcação resultou em morte e desaparecimentos na noite do último domingo, 9, no rio Meruú, município de Igarapé-Miri, no nordeste paraense. De acordo com informações da página Jornal Miriense On-Line, até o momento, há uma morte confirmada e dois desaparecimentos.

Segundo a página, com base em informações da Polícia Civil, um grupo de 10 pessoas estava em uma lancha que, devido à baixa visibilidade da navegação, acabou colidindo com uma árvore que vinha boiando pelo rio, supostamente um miritizeiro. Com o choque, os ocupantes da embarcação foram lançados violentamente na água. Pelo menos sete pessoas conseguiram se salvar, uma morreu na hora e há, ainda, dois desaparecidos.

Nos comentários da publicação na rede social, conhecidos de uma mulher identificada como 'Jocinalda Barbosa' lamentam a morte. Outros desejam força a parentes de dois homens identificados como 'Assis Barbosa' e outro chamado 'Benedito Martins'. Diversas pessoas prestam condolências aos familiares e conhecidos das vítimas em geral.

Assis Barbosa e Benedito Martins são duas vítimas que seguem desaparecidas (Reprodução @JornalMirienseOn-Line)

A sobrinha de um dos ocupantes da embarcação, 'Benedito Martins' - gerente de um hotel da cidade e, até o momento, dado como desaparecido -, foi contactada pela redação integrada de O Liberal, e conta que as informações sobre o acidente ainda são imprecisas: "Pelo que sabemos, teve uma morte confirmada e dois desaparecidos. Não temos certeza".

Há informações de que o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a corporação não confirmou, ainda, quais providências estão sendo tomadas, oficialmente. A parente da vítima Benedito Martins relata que não há base do Corpo de Bombeiros no município e que "as famílias, no desespero, levaram mergulhadores daqui, não profissionais, porque os bombeiros ainda não estavam no local".

Suposto corpo no rio

No início desta segunda-feira, 10, a Polícia Civil teria sido informada do aparecimento de um corpo, boiano na localidade do Riozinho que, provavelmente, seria uma das vítimas do acidente de domingo - informa a página Jornal Miriense On-Line. Junto com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, a denúncia estaria ainda sendo checada.

A redação integrada de O Liberal fez contato e aguarda o retorno das autoridades.