Mulher é executada com 10 tiros no bairro da Pedreira, em Belém

Nas primeiras horas desta segunda-feira, 10, uma mulher identificada como Thalia Taynara Pantoja foi morta a tiros no bairro da Pedreira, em Belém. Informações preliminares dão conta de que a vítima foi surpreendida dentro de casa, por volta de 5h45, em uma vila de kitnets localizada na travessa Vileta, entre Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma.

VEJA MAIS

Policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM) e peritos da Polícia Científica do Pará (PCP) estiveram no local fazendo os primeiros procedimentos da ocorrência. Segundo a PM, é possível que Thalia 'tivesse envolvimento com o mundo das drogas', no entanto, esta é apenas uma linha de investigação. O caso será averiguado pela Polícia Civil do Pará (PC) para esclarecer as motivações e autoria do crime.

O que se sabe, até o momento, é que a vítima foi surpreendida dentro de casa, durante a madrugada, e morta com 10 disparos de arma de fogo. Familaires de Thalia que moram na mesma vila de kitnets estão muito abalados.

A redação integrada de O Liberal segue acompanhando o caso.