Acusado de homicídio em Goiás é capturado em bar de Parauapebas

Lozomar Alves Teixeira, de 52 anos, foi preso na noite deste sábado (8) em um bar na avenida Nova Carajás, no bairro de mesmo nome, em Parauapebas, sudeste do Pará. Segundo o Correio de Carajás, ele é acusado de homicídio no município de Estrela do Norte, em Goiás, e tinha um mandado de prisão aberto em outubro de 2016.

A Polícia Militar recebeu informações de onde o foragido estaria e decidiu procurá-lo. Assim que os militares identificaram um homem com as características descritas na denúncia, decidiram abordar o acusado. Na companhia de outras duas pessoas, de acordo com as informações divulgadas pelo portal da região, Lozomar recebeu voz de prisão assim que se identificou.

Ele foi conduzido à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foi apresentado à autoridade policial que ficará responsável pela aplicação dos procedimentos cabíveis.