Jovem cametaense é morto a tiros no Coqueiro, em Ananindeua

Um homem identificado como Max Gomes Machado, 24 anos, foi morto com três tiros na cabeça na noite desta terça-feira (14), na passagem 25 de dezembro, bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Militar, o c​rime foi cometido por um suspeito, não identificado, que desceu de um carro, alvejou a vítima e empreendeu fuga em uma motocicleta roubada. O comparsa dele também fugiu, de carro, tomando rumo desconhecido.

Max era natural de Cametá e tinha se mudado recentemente para Ananindeua, depois que um conhecido dele foi morto naquele município, como apontam os primeiros levantamentos realizados pela PM. O jovem não tinha antecedentes criminais, de acordo com a polícia, e a motivação para o crime segue desconhecida.

“Um indivíduo veio no início da rua, desceu de um veículo e foi até a direção da vítima, que se encontrava aqui na rua. Realizou um disparo e fugiu no sentido contrário, a pé inicialmente. Roubou uma empresa de aluguel de motos e efetuou o roubo da moto para poder fugir”, declarou o tenente Frazão, do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), ao acrescentar que nada foi levado da vítima.

Policiais militares fizeram o isolamento do local do homicídio, até a chegada da Polícia Científica do Pará, responsável pela análise e remoção do cadáver. Os peritos coletaram elementos e vestígios que poderão ajudar nas investigações, já iniciadas pela Polícia Civil.