‘Lacraia’, goleiro de time de pelada, é morto a tiros na casa da mãe, em Ananindeua

Max Ronei Moura da Silva, mais conhecido como "Lacraia", foi morto com cerca de seis tiros, na madrugada desta terça-feira (14/05), dentro da casa da mãe dele, localizada na Rua Santa Maria, bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, na Grande Belém. A genitora e a irmã do rapaz disseram à polícia que três homens armados, que estavam encapuzados e com colete balístico, invadiram o imóvel. Max estava em um quarto que fica nos fundos da residência, local em que foi assassinado. A suspeita da Polícia Civil é de que o homicídio se trate de um acerto de contas. Isso porque, conforme o relato das autoridades, “Lacraia”, que era goleiro de um time de pelada do Icuí-Guajará, já tinha sido preso por tráfico de drogas.

O 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) foi acionado ao caso pelo Centro Integrado de Operações (Ciop). Quando as guarnições chegaram no local, verificaram que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) já tinha constatado a morte da vítima, que foi assassinada em cima da cama. Na cena do crime foram encontrados estojos de munição de arma de fogo.

A suspeita da polícia é de que, pelo menos, quatro pessoas participaram do homicídio. Além dos três criminosos que adentraram na residência para matar Max, um outro homem teria ficado do lado de fora da casa, dentro de um veículo, aguardando o trio retornar. Testemunhas não souberam dizer aos policiais militares as características desse automóvel, que está sendo procurado pela PC.

Pelas redes sociais, o clube que o jovem fazia parte lamentou a morte dele e se solidarizou com a família da vítima. Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia do Icuí-Guajará trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio. Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.