‘Tiririca’ é morto a tiros por homens de moto, em Rio Maria

Um homem identificado como Ronaldo Nunes de Oliveira, conhecido pelo vulgo ‘Tiririca’, foi morto a tiros por uma dupla que chegou de motocicleta. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (13/05), no município de Rio Maria, Sul do Pará, quando a vítima teria sido alvejada por ao menos cinco disparos feitos pelos executores.

As informações iniciais dão conta que Tiririca estava no setor Casas Populares, por volta de 20h, quando os autores do crime chegaram em uma motocicleta azul. Após dispararem contra as vítima, os suspeitos fugiram do local. Testemunhas acionaram a Polícia Militar e passaram mais informações sobre as características dos suspeitos, pois as buscas iniciaram imediatamente. Na cena do crime, foram encontradas quatro cápsulas de pistola ponto 40.

Durante as buscas, denúncias anônimas levaram os agentes até a casa de um homem, no setor Parque Liberdade. No local, os policiais abordaram um suspeito, que permitiu a entrada dos agentes na residência. As informações dão conta que o homem estava sozinho e, nas verificações, os policiais encontraram 1,5 kg de maconha, além de duas balanças de precisão, um aparelho celular e 100 reais em espécie. O homem teria admitido que faz a comercialização de drogas e, assim, foi levado para a Delegacia de Rio Maria, onde foi autuado.

As apurações para saber se o suspeito realmente está envolvido no homicídio continuam. Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Rio Maria trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio. Informações que auxiliem as investigações podem ser repassadas via 181 ou pelo Whatsapp (91) 98115-9181. O sigilo e anonimato são garantidos.