Homem é morto com tiro de espingarda na zona rural de Afuá

Ismael Carlos Almeida da Silva foi morto com tiro de espingarda na manhã do último domingo (12), na zona rural de Afuá, na ilha do Marajó. O crime ocorreu na localidade do rio Cajuúna. O suspeito​ foi identificado como Adriano Monteiro de Amorim, o “Drico”, que está foragido, segundo a Polícia Militar. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com informações da PM, a vítima foi socorrida ao Hospital Municipal de Afuá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Durante os levantamentos iniciais, a polícia identificou que o suspeito teria utilizado uma espingarda para efetuar um disparo contra Ismael.

As investigações apontam também que o crime pode ter sido motivado por vingança, uma vez que a vítima teria supostamente agredido o cunhado de “Drico” com uma arma branca, há cerca de oito meses. Desde então, o suspeito estaria planejando atentar contra a vida de Ismael.

“Drico”, que teria empreendido fuga para uma área de mata, é descrito pelas autoridades policiais como um elemento de “altíssima periculosidade”, sendo temido na localidade onde reside. Equipes da Polícia Militar realizam buscas pelo suspeito. Informações que ajudem na localização dele podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).