Homem é morto com tiro na cabeça dentro de casa em Marabá

Elvis Diogi Melo Oliveira foi morto com um tiro na madrugada de domingo (14), dentro de uma casa da Folha 28, em Marabá, no sudeste paraense. A princípio, uma pessoa chegou a pé no imóvel e atirou apenas uma vez contra a vítima, acertando-a na cabeça.

As autoridades chegaram no por volta de 1h40. Segundo a Polícia Civil, o local do crime é conhecido por ser um ponto de venda e consumo de drogas. Ainda não se sabe se a suposta atividade ilícita do espaço tenha a ver com a morte de Oliveira. As informações preliminares dão conta de que Elvis estava sozinho na residência.

Um vizinho foi até a casa onde o crime ocorreu, que fica no Núcleo Nova Marabá, para saber o que tinha acontecido, após ouvir o disparo. O morador encontrou Elvis caído no chão e acionou a polícia.

VEJA MAIS

A PC abriu um inquérito para elucidar todo crime. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da instituição policial e aguarda retorno.

Com informações do Correio de Carajás.